Direct Guerre entre Israël et le Hamas : la trêve entre dans son sixième jour, avec de nouvelles libérations prévues

C'est le sixième jour de la trêve entre Israël et le Hamas, mercredi 29 novembre, avec un nouvel échange attendu d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Les médiateurs internationaux, eux, multiplient les efforts pour obtenir un cessez-le-feu durable. Suivez notre direct.

Nouvelles libérations mardi soir. Douze otages (dix Israéliennes et deux Thaïlandais) et trente prisonniers palestiniens ont encore été libérés mardi soir. L'accord de trêve a déjà permis la libération de 60 otages israéliens et de 180 Palestiniens écroués dans des prisons israéliennes. Vingt-et-un otages étrangers, en majorité des Thaïlandais vivant en Israël, ont été libérés hors du cadre de cet accord.

Poursuite des pourparlers. "Notre objectif principal à l'heure actuelle, et notre espoir, est de parvenir à une trêve durable qui mènera à de nouvelles négociations et, finalement, à la fin de la guerre" , a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Majed Al-Ansari. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken est attendu de nouveau en Israël et en Cisjordanie cette semaine.

Aide humanitaire au compte-gouttes. Au total, selon un responsable de la Maison Blanche, 2 000 camions sont parvenus à acheminer de la nourriture, du carburant, des médicaments et du matériel nécessaire au fonctionnement des infrastructures de dessalinisation de l'eau de mer. "Nous avons atteint en un peu plus de quatre semaines une cadence soutenue de 240 camions par jour."