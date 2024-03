On vous explique la polémique autour d'une mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po Paris

L'affaire s'est invitée en Conseil des ministres, mentionnée par Emmanuel Macron lui-même. Le président de la République a dénoncé, mercredi 13 février, des propos "inqualifiables et parfaitement intolérables" rapportés lors d'une mobilisation pro-palestinienne organisée la veille à Sciences Po Paris. L'Union des étudiants juifs de France (UEJF) a affirmé que des jeunes appartenant à l'association y ont été "pris à partie comme juifs et sionistes".

La direction de l'établissement, déjà dans la tourmente avec la démission de son directeur, renvoyé devant la justice dans un dossier de violences conjugales, ainsi que le gouvernement, ont saisi la justice pour des faits à caractère antisémite. Franceinfo vous résume cette affaire.

Des "propos accusatoires" prononcés lors de l'occupation d'un amphithéâtre

Mardi matin, une centaine d'étudiants ont occupé l'amphithéâtre principal de Sciences Po à Paris, dans le cadre d'une "journée de mobilisation universitaire européenne pour la Palestine". Une étudiante membre l'Union des étudiants juifs de France a alors "été empêchée d'accéder à l'amphithéâtre" où se tenait l'action, et "des propos accusatoires ont été prononcés [à la tribune] à l'encontre" de l'association étudiante, a dénoncé Sciences Po sur X.

"Ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste" : tels sont les propos dénoncés par l'UEJF.

«Ne la laissez pas rentrer, c’est une sioniste»



Limite franchie à @sciencespo où le grand amphi est occupé. Les étudiants de l’UEJF y sont pris à partie comme juifs et sionistes.



Nous appelons à la levée immédiate du blocus et à des sanctions exemplaires contre ces étudiants. pic.twitter.com/mUi2b4P35y — UEJF (@uejf) March 12, 2024

Dans Le Parisien, l'étudiante concernée, qui témoigne anonymement, reconnaît ne pas avoir entendu elle-même les propos en question. "Quelqu'un m'a dit qu'un participant avait lancé : 'La laissez pas rentrer, c'est une sioniste !'", déclare la jeune femme de 20 ans, qui ajoute avoir entendu les organisateurs déclarer : "Attention, il y a l'UEJF dans la salle!". Elle précise avoir finalement pu accéder à l'amphithéâtre, mais n'y être restée "que quelques minutes" car "l'ambiance était trop lourde." "La personne à côté de moi s'est levée pour s'asseoir plus loin", appuie la jeune femme.

La confrontation s'est poursuivie à l'extérieur, lors d'une manifestation pro-palestinienne devant l'école. "Nous appelions à 'deux peuples, deux États', eux criaient 'From the River to the Sea' [slogan polémique des soutiens de la Palestine]", atteste encore l'UEJF sur X, vidéo à l'appui.

Les étudiants qui ont participé à la mobilisation pro-palestinienne démentent

Sollicité par l'AFP, un membre du Comité Palestine de Sciences Po réfute que la phrase "Ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste" ait été prononcée. D'autres participants à l'occupation, interrogés par France Télévisions, assurent que ces propos n'ont pas été tenus. La jeune femme aurait été écartée pour d'autres raisons. "Nous savions déjà qu'elle avait filmé des personnes de la lutte palestinienne et avait diffusé ces images", affirme un étudiant. Selon lui, certains militants auraient été harcelés des suites de ces actions.

Dans un communiqué, le Comité Palestine de l'école évoque aussi des individus ayant "harcelé et intimidé par le passé d'autres étudiants quant à leurs positions politiques" et dénonce des "accusations infondées d'antisémitisme de la part de l'extrême droite".

L'affaire déborde dans la sphère politico-médiatique

La controverse étudiante a rapidement pris un tournant politique et s'est imposée dans les matinales des médias, mercredi matin. Sylvain Maillard, chef des députés Renaissance, a appelé sur Radio J, "la ministre [de l'Enseignement supérieur] à reprendre les choses en main". "L'antisémitisme est un délit en France. C'est extrêmement grave, ce qu'il s'est passé", a-t-il ajouté. Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, a quant à lui demandé à la direction de Sciences Po de "plier bagage", sur CNews/Europe1.

En Conseil des ministres, le chef de l'Etat s'est emparé du dossier. Emmanuel Macron "a rappelé avec clarté et fermeté sa position : oui, les établissements universitaires sont autonomes, mais cette autonomie ne justifie en aucun cas le moindre début de séparatisme", a rapporté la porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot.

Sur X, le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'est de son côté étonné que l'affaire, qu'il qualifie "d'incident dérisoire", prenne une telle "ampleur médiatique nationale".

La direction de l'établissement et le gouvernement saisissent la justice

Après avoir saisi la section disciplinaire "en vue de sanctionner ces agissements intolérables", la direction de Sciences Po Paris est montée d'un cran en annonçant, mercredi soir, "saisir le procureur de la République pour des faits à caractère antisémite", "sur la base d'un courrier de signalement" de l'UEJF au sujet des évènements survenus dans l'enceinte de l'amphithéâtre.

Sciences Po saisit le procureur de la République pour des faits à caractère antisémite, sur la base de l’article 40 du Code de procédure pénale.



Notre communiqué ⬇️ pic.twitter.com/0yx1dBb6IO — Sciences Po (@sciencespo) March 13, 2024

Cette décision fait suite à la visite du Premier ministre en personne. Après un échange avec le conseil d'administration, Gabriel Attal a déclaré que le gouvernement allait également effectuer un signalement au procureur de la République. Selon des participants à cette rencontre, le chef du gouvernement a fait part de sa "très grande préoccupation" et a exprimé sa "détermination" pour que "des sanctions extrêmement fermes soient prises". "Une ligne rouge a été franchie", a appuyé sur franceinfo Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur.

Un climat de tension dans l'école depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas

Dans son communiqué publié sur X, la direction de Sciences Po Paris observe que l'école est "traversée par le conflit au Proche-Orient et ses conséquences désastreuses sur les populations civiles" et "regrette un durcissement des relations entre ses communautés étudiantes et l'instauration d'un climat délétère inacceptable".

"Ce qui s'est passé mardi, c'est peut-être le point culminant de mois d'inconfort pour les étudiants juifs [depuis le début la guerre entre Israël et le Hamas]", affirme sur franceinfo Salomé, étudiante à Sciences Po Paris et militante à l'UEJF. Selon elle, lors des cours en amphithéâtre, "la rangée est plutôt vide" à côté des étudiants juifs. Et de dénoncer une "essentialisation des étudiants pour leur appartenance religieuse qui est extrêmement grave". "Les discussions se passent très difficilement, parce qu'en réalité, chacun veut apporter son point de vue, sans tellement entendre celui de l'autre", explique de son côté un autre étudiant à France Télévisions.