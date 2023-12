Mer Rouge : les attaques des Houthis "ne devraient pas conduire à des augmentations énormes des carburants", estime un spécialiste de l'énergie

Invité du 12/13 info, jeudi 21 décembre, Jean-Pierre Favennec, spécialiste de l'énergie et professeur à l'IFP School, revient sur les attaques des rebelles Houthis sur des navires en mer Rouge.

Les rebelles yéménites Houthis menacent les navires qu'ils estiment liés à Israël en mer Rouge, dans le cadre du conflit entre l'État hébreu et le Hamas. Plusieurs attaques ont déjà eu lieu. Elles se produisent "dans le détroit de Bab el-Mandeb, qui est en fait le passage entre Djibouti et le Yémen, qui mène vers la mer Rouge", précise Jean-Pierre Favennec, spécialiste de l'énergie et professeur à l'IFP School, dans le 12/13 info du jeudi 21 décembre. "Évidemment", ces attaques "impactent le commerce", indique-t-il.



Une coalition est en train de se former

"Je crois qu'on est actuellement dans une situation délicate qui va encore durer certainement quelques jours. Je suis relativement optimiste sur le fait que, après un certain temps, les marines devraient pouvoir faire quelque chose", estime Jean-Pierre Favennec, qui rappelle qu'une coalition est en train de se former, notamment avec les États-Unis et la France, pour lutter contre ces attaques. Ces attaques en mer Rouge devraient donc être "résolues", et "ne pas conduire à des augmentations énormes des carburants".