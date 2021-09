Israël-Palestine : quatre des six évadés retrouvés

H. Huet, C. de Chassey

Quatre des six prisonniers palestiniens, qui s'étaient évadés d'une prison d'Israël, ont été capturés vendredi 10 et samedi 11 septembre.

La cavale des fugitifs n'aura pas duré longtemps. Quatre des six Palestiniens, qui s'étaient échappés d'une prison israélienne lundi 6 septembre, sont de retour en prison une semaine plus tard. Vendredi, ils avaient été repérés près de la ville arabe de Nazareth. Les six activistes, membres de groupes armés palestiniens, sont des héros aux yeux de la population palestinienne. De nombreuses manifestations de joie dans les territoires occupés avaient salué leur incroyable histoire.

Un tunnel à la petite cuillère

Leur évasion est digne d'un film hollywoodien. Ils ont creusé un trou sous le lavabo de leur cellule à l'aide d'une petite cuillère. Ils se sont enfuis par un petit tunnel qui débouche au pied du mur de la prison de haute sécurité. Dans les rues palestiniennes, l'euphorie fait place à la colère. "Je suis triste et énervé, ils sont un symbole de la résistance", affirme un homme. Pour l'instant, les deux derniers fugitifs, activement recherchés par la police israélienne, sont passés entre les mailles du filet.