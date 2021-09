Israël : six détenus palestiniens s'échappent d'une prison de haute sécurité à l'aide d'une petite cuillère

En Israël, c'est la stupéfaction après l'évasion de six prisonniers palestiniens, qui ont creusé un trou à la petite cuillère dans leur cellule. Le trou rejoint une cavité sous la prison, où il n'y plus que de la boue et des vêtements abandonnés. Plus loin, dans cette cavité, les prisonniers ont creusé un autre trou pour rejoindre l'extérieur. Personne ne sait combien de temps cette évasion au scénario digne d'un film hollywoodien a mis pour se concrétiser.

Des autorités israéliennes humiliées

Cette prison de haute sécurité est réputée ultrasûre, mais il n'a fallu que deux trous de quelques centimètres pour humilier les autorités israéliennes. Celles-ci n'ont pas souhaité s'exprimer devant les caméras. La plupart de ces détenus étaient condamnés à perpétuité pour des actes de terrorisme. L'un deux a été à un moment considéré comme l'ennemi public numéro un d'Israël. Le clan palestinien se réjouit pour les évadés.