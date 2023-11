Guerre entre le Hamas et Israël : "On est sur une situation cataclysmique" à Gaza, alerte le vice-président de Médecins du monde

Durée de la vidéo : 3 min

Invité du 12/13 info, mercredi 1er novembre, Jean-François Corty, vice-président de Médecins du monde, est revenu sur la situation humanitaire qui s'aggrave à Gaza.

À Gaza, "on passe d'une prison à ciel ouvert à un charnier géant à ciel ouvert petit à petit", a déploré Jean-François Corty dans le 12/13 info, mercredi 1er novembre. Évoquant les 8 000 morts dont fait état le ministère de la Santé du Hamas, le vice-président de Médecins du monde a indiqué que ce sont "probablement des chiffres sous-estimés par rapport aux besoins". "Dans les chiffres de comptabilité, on ne mesure pas les morts qui sont restés à la maison. On ne mesure pas aussi tous les malades qui sont en train de mourir et qui n'ont plus de soins, parce que depuis trois semaines, le blocus [israélien, NDLR] commence à vraiment faire son effet", a-t-il précisé.



Des médecins qui "opèrent sans anesthésie"

"La trentaine d'hôpitaux à Gaza, aujourd'hui, ne sont plus quasiment plus opérants. Ils n'ont quasiment plus de fioul, (...) ils n'ont plus de médicaments", a alerté Jean-François Corty. Les médecins de Médecins du monde et leurs collègues travaillant dans le nord de Gaza "opèrent sans anesthésie" et "à même le sol", a-t-il ajouté. "On est sur une situation cataclysmique", a martelé le vice-président de Médecins du monde.