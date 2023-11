Santé : c’est le retour de Movember, le mois pour informer le grand public sur les maladies masculines

Durée de la vidéo : 1 min

Au mois de novembre, les hommes peuvent faire Movember. L’objectif est de se laisser pousser la moustache afin de sensibiliser l’opinion publique à propos des maladies masculines, tel que le cancer de la prostate.

Chaque année, au mois de novembre, la fondation Movember invite les hommes à se laisser pousser la moustache pour sensibiliser l’opinion publique aux maladies masculines, comme le cancer de la prostate ou le cancer des testicules. Les études le montre : les hommes vont moins souvent chez le médecin que les femmes. Parfois, c’est au détriment de leur santé. Certains cancers continuent de tuer chaque année.

Movember fête ses vingt ans

"C’est important de continuer à dépister les cancers masculins, notamment de la prostate, car on le sait il y en a plus de 60 000 chaque année en France, et surtout plus de 8 000 décès", indique le médecin et journaliste Damien Mascret. Il conclut : "Si vous avez des difficultés pour uriner ou des troubles de l’érection, il faut aller consulter son médecin." Cette année est encore plus décisive que jamais car la fondation Movember fête ses vingt ans.