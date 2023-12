Guerre entre le Hamas et Israël : "On a un conflit d'une violence inédite", affirme Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT

Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, est l'invitée politique du 19/20 info, mardi 5 décembre. Elle revient notamment sur le conflit entre Israël et le Hamas.

Mardi 5 décembre, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, est l'invitée politique du 19/20 info. Elle s'exprime notamment sur le conflit entre Israël et le Hamas, et sur l'importance pour le syndicat français d'être présent dans les manifestations de soutien à la Palestine. "La CGT est internationaliste, puisqu'on travaille en partenariat avec des syndicats palestiniens et un syndicat israélien pacifiste", indique la secrétaire générale de la CGT.



"Un conflit d'une violence inédite"

La CGT explique que les travailleurs palestiniens appellent à un cessez-le-feu. "On a un conflit d'une violence inédite", affirme la secrétaire générale du syndicat, avant d'ajouter que "quand on tue des journalistes, on empêche le monde d'être informé de ce qui se passe". Sophie Binet estime qu'il y a un black-out autour de ce qui se passe à Gaza, avec des victimes identifiées par des chiffres et des numéros.