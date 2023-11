Guerre entre le Hamas et Israël : l'armée est entrée dans l'hôpital Al-Shifa

Durée de la vidéo : 1 min

Article rédigé par France 2 - A. Vahramian, S. Yassine, M. Benoliel, M. De Chalvron, H. Nalbandian, J. Cordier France Télévisions

À Gaza, les soldats israéliens sont entrés dans l'hôpital Al-Shifa, le plus important de l'enclave. Selon Israël, il abriterait une base du Hamas, mais aussi des milliers de civils, ce qui complique sérieusement l'opération et qui inquiète l'ONU et les ONG.

Sur des images de l'opération réalisée dans la nuit du mardi 14 novembre, fournies par l'armée israélienne, on distingue des véhicules blindés et des soldats à pied au cœur de Al-Shifa, le plus grand complexe hospitalier de Gaza. L'opération a été lancée à 1 heure du matin. "Les forces israéliennes conduisent une opération précise et ciblée contre le Hamas dans une zone spécifique de l'hôpital Al-Shifa", déclaré Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne. Aucune résistance Les soldats auraient pénétré un peu avant 4 heures du matin dans l'hôpital. Aucune image de l'intérieur de l'établissement n'a été diffusée, mais le directeur des hôpitaux de Gaza témoigne par téléphone sur Al-Jazeera des événements de la nuit. "Il n'y a pas eu de résistance, c'est un hôpital civil. Les soldats sont entrés très facilement, d'abord aux urgences, et ils sont allés fouiller dans les sous-sols", affirme-t-il.