Guerre entre le Hamas et Israël : Emmanuel Macron se rendra dans l'Etat hébreu mardi, annonce l'Elysée

La visite du président était annoncée depuis samedi côté israélien, mais l'Elysée n'a confirmé que dimanche soir.

Quelques jours après le président américain Joe Biden ou la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le président français Emmanuel Macron se rendra en Israël mardi 24 octobre, annonce l'Elysée dimanche 22 octobre dans la soirée. Les seules responsables politiques françaises à s'y être rendues jusqu'à présent étaient Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères et Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, en compagnie de plusieurs députés. Le président français rencontrera le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.

La France est liée à la douleur d’#Israël par le deuil et l’attente du retour des otages. Dans le Kibboutz de Beeri et à Re'im, marqués par les massacres commis par le Hamas dans la sauvagerie et l’horreur, j'ai exprimé à mon homologue @AmirOhana ma pleine solidarité. Israël est… pic.twitter.com/tR1AeHUIQf — Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) October 22, 2023

La visite du chef de l'Etat français intervient plus de deux semaines après les attaques meurtrières du Hamas palestinien sur le territoire israélien, qui ont fait plus de 1 400 morts, dont 30 ressortissants français. En outre, sept Français sont toujours portés disparus : une jeune femme a le statut d'otage, et "pour les six autres il y a une présomption de prise en otage mais sans certitude", a déclaré le président en fin de semaine.