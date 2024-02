Guerre entre Israël et le Hamas : une offensive sur Rafah créerait une crise humanitaire "d'une nouvelle dimension et injustifiable", avertit la France

Les mots sont tranchés. "Une offensive israélienne à grande échelle à Rafah créerait une situation humanitaire catastrophique d’une nouvelle dimension et injustifiable", redoute le ministère français des Affaires étrangères, qui a pris position dans un communiqué, dimanche 11 février.

"La France exprime sa plus vive préoccupation après les frappes israéliennes intervenues à Rafah", ville du sud de la bande de Gaza sur laquelle le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou menace de lancer une offensive. "Rafah est aujourd’hui un lieu où plus de 1,3 million de personnes se réfugient" et "un point de passage vital pour acheminer l’aide humanitaire pour la population de Gaza", rappelle le communiqué.

Inquiétudes de la communauté internationale

"Afin d'éviter un désastre, nous réitérons notre appel à un arrêt des combats", insiste le ministère, qui "s’oppose à tout déplacement forcé de populations". Paris réclame également qu'Israël prenne "des mesures concrètes pour protéger la vie des populations civiles". Benyamin Nétanyahou persistait a assurer que la population bénéficiera d'un passage sécurisé.

Plusieurs pays se sont alarmés des annonces israéliennes d'une action sur Rafah : les Etats-Unis ont assuré ne pas soutenir une opération "sans une planification sérieuse et crédible", et l'Allemagne a mis en garde contre une "catastrophe humanitaire". Dans son communiqué, Paris repète que "l'avenir de la bande de Gaza et de ses habitants ne pourra s'inscrire que dans un Etat palestinien vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël".