Direct Guerre dans la bande de Gaza : "Nous allons prendre les derniers bataillons terroristes du Hamas et Rafah", clame Benyamin Nétanyahou

La menace d'une offensive israélienne contre Rafah persiste. "La victoire est à portée de main. Nous allons le faire. Nous allons prendre les derniers bataillons terroristes du Hamas et Rafah, qui est le dernier bastion", a déclaré le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, dans un entretien à la chaîne ABC News qui sera diffusé dimanche 11 février et dont des extraits ont été diffusés samedi soir. Le Hamas redoute "des dizaines de milliers de morts" parmi la population civile dans cette ville du sud de la bande de Gaza, frontalière avec l'Egypte.

Plus de 1,3 million de Palestiniens vivent à Rafah selon l'ONU, dont une grande majorité sont des civils ayant fui la guerre entre Israël et le Hamas, depuis les attentats terroristes du 7 octobre. Benyamin Nétanyahou, qui a ordonné mercredi la préparation d'une opération militaire dans la ville, a déclaré samedi que la population bénéficiera d'un "passage sécurisé" pour en partir. Suivez notre direct.

La crainte d'un "massacre" des civils. Le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a mis en garde "contre une catastrophe et un massacre qui pourraient aboutir à des dizaines de milliers de martyrs et de blessés". L'opération israélienne suscite l'inquiétude à l'étranger et notamment en Arabie saoudite, dont la diplomatie a prévenu samedi "des répercussions très graves" sur la population civile d'un assaut contre Rafah. "Le violation continue du droit international et du droit humanitaire international confirme la nécessité d'une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU pour empêcher Israël de provoquer une catastrophe humanitaire", ajoute le communiqué de Ryad.

Un tunnel sous le siège de l'UNRWA. L'armée et l'agence de la sécurité intérieure israéliennes ont affirmé samedi avoir découvert dans la ville de Gaza un tunnel du Hamas sous le quartier général de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa). L'organisation, qu'Israël accuse d'être "totalement infiltrée" par le mouvement islamiste, a souligné que le bâtiment avait été évacué le 12 octobre. "Nous n'avons pas utilisé ce bâtiment depuis que nous l'avons quitté et nous n'avons connaissance d'aucune activité qui aurait pu s'y dérouler", a écrit sur X le chef de l'Unrwa, Philippe Lazzarini, ajoutant que les accusations d'Israël "méritent une enquête indépendante".

Des frappes sur Rafah. De nouvelles frappes israéliennes ont visé Rafah samedi, tuant cinq policiers, selon des sources de sécurité palestiniennes. L'armée israélienne a déclaré quant à elles que deux hauts responsables militaires du mouvement islamiste palestinien avaient été tués dans l'une de ces frappes.