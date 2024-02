Direct Irlande-Italie : le bonus offensif pour les Irlandais... Suivez le match du Tournoi des six nations

Acte II de l'ère Gonzalo Quesada à la tête de l'Italie, et pas des moindres. Pour son premier déplacement dans ce Tournoi des six nations, l'Itale est opposée à l'Irlande, dimanche 11 février (à 16 heures, en direct sur France 2 et france.tv), tenante du titre et tombeuse du XV de France en ouverture (17-38). Dominateur dans le combat comme dans l'animation offensive, le XV du Trèfle est le principal candidat à sa propre succession.

Pour l'Italie, ce Tournoi 2024 est le premier d'une reconstruction, après une Coupe du monde cataclysmique. Avec l'ancien manager du Stade Français Gonzalo Quesada à sa tête, la Squadra Azzurra a bien résisté à l'Angleterre lors de la première journée (24-27), et cherche à confirmer ce bonus défensif par une bonne prestation en Irlande, terre ou l'Italie ne s'est imposée qu'une fois dans son histoire, en 1997.

Suivez le match en direct