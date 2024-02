Guerre à Gaza : Benyamin Netanyahou désigne Rafah comme nouvelle cible

Le Premier ministre israélien réclame un plan d’évacuation de la ville de Rafah, avant une nouvelle offensive visant "à détruire le Hamas". Plus d’1,2 million de Palestiniens y sont réfugiés.

La déclaration affole la communauté internationale. Faite devant le cabinet de guerre, elle a été répétée publiquement par Benyamin Netanyahou. "J’ai demandé à nos forces armées de se préparer à opérer à Rafah contre les derniers bastions du Hamas. L’armée permettra à la population de quitter la zone de combat", a-t-il déclaré. À Rafah (bande de Gaza), 1,2 million de Gazaouis s’entassent.

Les États-Unis n’appellent toujours pas à un cessez-le-feu à Gaza

Des déplacés qui ont fui le Nord et le Centre en raison des combats, et pensaient être en sécurité dans la ville. "Ils nous ont dit qu’ici c’était un endroit où on pouvait être à l’abri, et maintenant ils disent qu’ils vont venir aussi ici. Nous ne savons plus ce qu’il faut faire", déplore un homme. "Nous avons peur, où va-t-on aller ?", s’inquiète de son côté une femme. La ville de Rafah, située à l’extrême-sud de Gaza, est une impasse. L’Egypte y a renforcé sa frontière, et ne veut pas des Palestiniens.

L’armée israélienne pourrait demander aux populations de se déplacer à nouveau vers le Centre et le Nord. Pour l’ONU, un assaut à Gaza aggraverait "la tragédie". Pour autant, les États-Unis n’appellent toujours pas à un cessez-le-feu à Gaza. La nuit dernière, une dizaine de civils palestiniens ont été tués dans des frappes à Rafah.