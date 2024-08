Guerre entre Israël et le Hamas : Tsahal a lancé des raids en Cisjordanie occupée

Mercredi 8 août, l'armée israélienne affirme avoir éliminé neuf terroristes dans une série de raids en Cisjordanie occupée. Des armes, des munitions et des explosifs auraient été retrouvés.

Une opération militaire de grande envergure a eu lieu dans le nord de la Cisjordanie occupée, à Jénine, Toubas et Tulkarem. Israël affirme avoir éliminé neuf terroristes, dont sept dans des raids aériens. "Israël agit de manière décisive pour s’assurer que la réalité qui existait avant l’attaque meurtrière et horrible des terroristes du Hamas le 7 octobre ne se reproduira jamais", a déclaré David Mencer, porte-parole du gouvernement israélien. Le gouvernement Israélien assure également avoir interpellé plusieurs suspects recherchés, localisé et confisqué des armes, des munitions et d’autres équipement militaires.

15 blessés selon le Croissant-Rouge

Des explosifs ont également été neutralisés. Selon l’armée, ils étaient dissimulés sous les routes afin d’être déclenchés lors d’attaques contre les soldats israéliens. De son côté, le Croissant-Rouge palestinien déplore au moins 15 autres personnes blessées après ces attaques. En Cisjordanie occupée, les incursions israéliennes sont quotidiennes en contradiction avec les accords de paix d’Oslo, selon lesquels l’armée n’est pas censé pénétrer dans ces zones placées sous le contrôle exclusif de l’autorité palestinienne.