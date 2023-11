Guerre entre Israël et le Hamas : retour sur un mois de conflit

Durée de la vidéo : 2 min

Mardi 7 novembre, le 12/13 info revient sur le conflit opposant Israël et le Hamas, qui depuis un mois bouleverse une partie du monde.

Des fusées éclairantes dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 novembre dans le ciel de Gaza, et le bruit d'un bombardement. Ce mardi est le 32e jour de conflit entre Israël et le Hamas. Depuis les attaques terroristes du 7 octobre, qui ont coûté la vie à 1 400 personnes en Israël, le pays s'est donné un objectif : détruire le Hamas à Gaza. Le 27 octobre, l'armée israélienne est ainsi entrée dans Gaza par le nord et par l'est.

Une aide humanitaire au compte-gouttes

Depuis le début du conflit, des pertes humaines sont à déplorer des deux côtés. Plus de 10 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, d'après les chiffres du Hamas, en majorité des civils, dont plus de 4 000 enfants. Côté israélien, au moins 30 soldats ont été tués depuis le début de l'opération terrestre. En outre, le Hamas retient toujours plus de 240 personnes en otage. Huit Français sont portés disparus ou aux mains de l'organisation terroriste. Alors que les habitants du nord de Gaza sont contraints de fuir, l'aide humanitaire, elle, arrive au compte-gouttes.