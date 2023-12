Guerre entre Israël et le Hamas : le chef d'état-major de l'armée israélienne annonce une "accentuation de la pression" sur Gaza

C’est un discours prononcé devant des soldats, réunis devant le Mur des Lamentations à Jérusalem, pour la troisième soirée de la fête juive d’Hanoukka. Herzi Halevi, chef d'état-major de l'armée israélienne, y déclare à ses troupes que la guerre menée au Hamas, est entrée dans une phase décisive : "Chaque jour, nous voyons de plus en plus de terroristes tués, de plus en plus de terroristes blessés. Et ces derniers jours, nous voyons des terroristes se rendre."

"C'est un signe que leur réseau est en train de s'effondrer, un signe que nous devons accentuer la pression". Herzi Halevi samedi à Jérusalem

Le chef d’état-major fait référence à ces images et vidéos très marquantes, rendues publiques par son armée cette semaine, de dizaines de combattants présumés du Hamas en train de déposer leurs armes et de se rendre, presque nus, à l’armée israélienne.

La véracité de ces scènes est impossible à vérifier, mais le message d’Herzi Halevi est on ne peut plus clair, adressé aux soldats israéliens mais surtout aux partisans, à travers le monde, d’un arrêt des combats. L'opération israélienne à Gaza a déjà fait plus 17 000 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas, des chiffres accrédités par les Nations Unies.