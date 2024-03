Guerre entre Israël et le Hamas : l’ONU témoigne depuis l’hôpital Al-Shifa, à Gaza

La crise humanitaire s’aggrave dans la bande de Gaza. Selon plusieurs associations, des enfants meurent de faim. Un convoi de l’ONU a pu se rendre à l’hôpital Al-Shifa.

Le nord de Gaza est coupé du monde. Vendredi 1er mars, un convoi de l’ONU, le premier depuis plus d’une semaine à s'y rendre, a pu pénétrer dans l’hôpital Al-Shifa. À l’intérieur, les patients s’entassent. Vendredi, 700 blessés auraient été reçus en une journée, un peu plus de 48 heures après le drame lors de la distribution d’aide alimentaire qui a coûté la vie à plus de 110 Palestiniens.

"On ne peut pas laisser ces événements se poursuivre"

"Nous avons vu des personnes blessées par balles, nous avons vu des amputés, et nous avons vu des enfants de 12 ans qui ont été blessés hier. On ne peut pas laisser ces événements se poursuivre", rapporte Georgios Petropoulos, chef du sous-bureau de Gaza pour les Nations unies. Les humanitaires réitèrent leur appel pour des aides plus fournies. "Nous espérons que dans les jours à venir, d’importants convois de nourriture arriveront dans le nord de Gaza", a ajouté Georgios Petropoulos. Les États-Unis ont annoncé qu’ils largueraient "de la nourriture et autres biens" à Gaza.