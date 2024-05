Guerre entre Israël et le Hamas : l'Espagne, l'Irlande et la Norvège vont reconnaître un Etat palestinien

L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont annoncé, mercredi 22 mai, leur décision coordonnée de reconnaître un Etat palestinien, y voyant un moyen de défendre la solution à deux Etats en pleine guerre à Gaza. Le ministère israélien des Affaires étrangères a immédiatement réagi en rappelant "pour consultations" ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège, après avoir averti, mardi, que "reconnaître un Etat palestinien risque de vous transformer en pion dans les mains de l'Iran" et du Hamas.

Le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, a été le premier à officialiser cette reconnaissance, qui interviendra formellement à la date du 28 mai. Il a lancé par la même occasion "un appel fort" à l'adresse d'autres pays pour qu'ils fassent de même. Saluant un "jour historique", son homologue irlandais, Simon Harris, a suivi peu de temps après. Dans la foulée, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a confirmé la future reconnaissance par Madrid. "Le Premier ministre Nétanyahou n'a pas de projet de paix pour la Palestine", a-t-il accusé, si bien que "la solution à deux Etats est en danger".

D'après le décompte de l'Autorité palestinienne, 142 pays des 193 Etats membres de l'ONU ont désormais annoncé qu'ils reconnaissaient un Etat palestinien. L'initiative conjointe de Madrid, Dublin et Oslo pourrait être rejointe par d'autres pays européens. En mars, les dirigeants slovène et maltais avaient signé un communiqué commun avec Madrid et Dublin dans lequel les quatre pays faisaient part de leur volonté de reconnaître un tel Etat. Le gouvernement slovène a depuis adopté un décret en ce sens, comptant l'envoyer au Parlement pour approbation d'ici au 13 juin.