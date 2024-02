Guerre entre Israël et le Hamas : des tirs israéliens font plusieurs dizaines de morts parmi des Palestiniens attendant de l'aide humanitaire, annonce l'hôpital al-Chifa à Gaza

Nouveau drame à Gaza. L'hôpital al-Chifa a fait état jeudi 29 février d'au moins 50 morts après des tirs israéliens en direction de Palestiniens qui se précipitaient vers des camions d'aide humanitaire, dans le nord de ce territoire menacé de famine. "On dénombre au moins 50 martyrs et plus de 120 blessés, incluant des femmes et des enfants", a déclaré le directeur des urgences de l'hôpital, Amjad Aliwa.

Selon le ministère de la Santé du Hamas, au moins 70 personnes ont été tuées et 280 blessées dans ces tirs israéliens. Et des témoins ont fait état à l'AFP de scènes pendant lesquelles des milliers de personnes se sont précipitées vers des camions d'aide arrivant au "rond-point de Naplouse", dans l'ouest de Gaza City, principale ville du nord du territoire. Contactée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté ces informations dans l'immédiat.

L'ONU estime que 2,2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population de Gaza, sont menacées de famine, en particulier dans le Nord, où les destructions, les combats et les pillages rendent presque impossible l'acheminement de l'aide humanitaire. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), un peu plus de 2 300 camions d'aide sont entrés dans la bande de Gaza au mois de février (une baisse d'environ 50% par rapport à janvier), avec une moyenne quotidienne de quelque 82 camions par jour. D'après l'ONU, environ 500 camions entraient en moyenne quotidiennement dans la bande de Gaza avant le début de la guerre le 7 octobre, alors que les besoins de la population étaient alors moindres.