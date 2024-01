Guerre entre Israël et le Hamas : des femmes combattantes de Tsahal témoignent

Les femmes représenteraient presque deux soldats sur dix au sein de l'armée israélienne. Certaines se sont portées volontaires pour combattre le Hamas dans la bande de Gaza. Témoignages.

Elles reviennent du front. Il y a quelques jours, des Israéliennes qui se sont engagées dans l'armée étaient à Gaza, où elles ont combattu durant deux semaines. Mardi 23 janvier, à l'issue d'un exercice militaire le long de la frontière égyptienne, elles veulent témoigner. "C'est un sentiment de fierté", confie Shana, 23 ans, commandante du bataillon Bardelas. La jeune femme d'origine française est l'une des premières à avoir participé à l'offensive terrestre contre le Hamas.



Un ennemi caché

Pour le bataillon Bardelas, la mission est difficile avec des combats de rue contre un ennemi caché dans la bande de Gaza. Marom, 21 ans, éprouve un regret : ne pas avoir localisé et libéré les otages israéliens détenus par le Hamas. "Le plus difficile était de savoir que les otages étaient près de moi et que je ne pouvais rien faire d'autre que de savoir cela. On pouvait presque les entendre", témoigne-t-elle. Aujourd'hui, les femmes représenteraient presque deux soldats sur dix dans l'armée israélienne.