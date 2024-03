Guerre entre Israël et le Hamas : cinq personnes tuées lors d'une nouvelle distribution d'aide à Gaza, selon le Croissant rouge palestinien

Nouveau drame lors d'une distribution d'aide alimentaire à Gaza. Le Croissant rouge palestinien a fait état de cinq morts et 30 blessés, samedi 30 mars, après des tirs et une bousculade alors que des milliers de personnes attendaient l'arrivée d'une quinzaine de camions de farine et autres aliments. Trois des personnes décédées ont succombé à des coups de feu, selon l'organisation de secours.

Selon des témoignages, des membres de "comités populaires de protection", chargés de superviser la distribution, ont tiré en l'air, tandis que, dans la bousculade et la confusion, des camions ont renversé des personnes. Les témoignages évoquent aussi, au même moment, des tirs "nourris" de chars israéliens positionnés à quelques centaines de mètres, sans préciser leur destination. Contactée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas répondu dans l'immédiat.

Plus de 160 morts en lien avec des distributions d'aide

Des vidéos tournées par l'AFP montrent des camions avançant dans la pénombre, au milieu de feux de détritus, au rond-point de Koweit, théâtre de précédents incidents ces dernières semaines. On y entend des tirs tout autour, des cris et les klaxons des poids lourds tentant de progresser.

Lundi, six personnes avaient péri dans des bousculades pour tenter de récupérer des colis parachutés, selon le gouvernement du mouvement islamiste Hamas. Le week-end précédent, le ministère de la Santé du Hamas avait annoncé 21 morts lors d'une distribution d'aide au rond-point de Koweit, mettant en cause des "tirs de chars et d'obus de l'armée israélienne". L'armée avait nié avoir tiré sur des Palestiniens attendant cette distribution. D'autres drames se sont aussi produits le 14 mars, avec 20 morts au même rond-point, d'après le ministère, mais aussi le 29 février, avec 120 morts dans l'ouest de Gaza-ville, selon la même source.