Guerre entre Israël et le Hamas : ce que l'on sait du réseau de tunnels souterrains à Gaza, qu'Israël dit vouloir détruire

L'armée israélienne a massivement bombardé l'enclave palestinienne de Gaza cette nuit, et affirme avoir ainsi touché 150 cibles souterraines.

Une nuit de bombardements massifs sur Gaza et au petit matin, 150 cibles souterraines touchées selon l'armée israélienne : l'enclave palestinienne a subi cette nuit les bombardements israéliens les plus intenses depuis le 7 octobre, et fait toujours face à un black-out complet qui empêche toute communication entre Gaza et le reste du monde.

Parmi les cibles de Tsahal, il y a notamment des tunnels. Le mouvement islamiste aurait en effet quadrillé le sous-sol de Gaza d'un véritable réseau souterrain. Que sait-on de ces tunnels ? On fait le point.

"Le métro de Gaza"

Côté israélien, on appelle cela "le métro de Gaza" : des centaines de kilomètres de galeries, 500 km dit-on, sur un territoire de 360 km2. C'est une véritable toile d'araignée selon l'otage israélienne libérée mardi dernier par le Hamas, qui a parcouru une partie de ces tunnels où les otages seraient actuellement détenus.

Certains seraient creusés à plus de 30 mètres sous terre, ce qui les rend difficile à atteindre, même avec des bombes perforantes. Des journalistes que l'armée israélienne a emmené visiter des tunnels neutralisés il y a quelques années ont décrit des galeries de près de deux mètres de haut, électrifiées et bétonnées. Ce béton si difficile à faire entrer dans Gaza et que le Hamas aurait méthodiqueemnt détourné à cette fin.

Des tunnels qui datent des années 80

À l'origine, les premiers tunnels ont été construits dans les années 1980 avant la création du Hamas, pour faciliter la contrebande avec l'Egypte. Le réseau a ensuite été récupéré et développé par l'organisation terroriste progressivement, puis de façon massive après le retrait des troupes israéliennes en 2005.

Avec la mise en place du blocus, les tunnels sont devenus l'épine dorsale du pouvoir du Hamas dans la zone.

Des tunnels multi-fonctions

Ces tunnels sont particulièrement stratégiques pour le Hamas. L'organisation terroriste les utilise à la fois pour la contrebande et le passage d'hommes, de matériel, notamment d'armes, via l'Egypte. Ils abriteraient aussi des stocks et des centres de commandement.

Enfin, ces tunnels permettent aussi aux combattants terroristes de s'infiltrer en Israël. C'est ainsi que les brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche armée du Hamas, avait capturé le soldat Gilad Shalit en 2006.

Une cible prioritaire pour l'armée israélienne

Ces tunnels sont une des priorités de l'armée israélienne, qui en a détruit des dizaines lors des guerres en 2014 et en 2021. Mais ils sont extrêmement difficiles à localiser, contrairement aux tunnels qu'utilisait Al-Qaida par exemple en Afghanistan. D'autant que Gaza est l'une des zones les plus densement peuplées au monde. Les entrées sont parfois cachées dans des immeubles ou sous des sites civils. On parle souvent des hôpitaux ou des écoles, justement pour éviter les frappes.