Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 2 février

Après la mort de trois soldats américains tués en Jordanie, les Etats-Unis ont mené des frappes de représailles visant des forces d'élite iraniennes et des groupes pro-iraniens en Irak et en Syrie.

Alors que les négociations pour une éventuelle trêve se poursuivent, des raids israéliens, ont visé surtout Khan Younès vendredi 2 février. L'armée américaine a de son côté mené des frappes en Syrie en riposte à une attaque meurtrière contre ses soldats en Jordanie, et les rebelles houthis ont revendiqué des tirs de missile contre Israël.

Des milliers de Palestiniens fuient les combats à Gaza

Des milliers de Palestiniens continuent de fuir à pied ou entassés sur des charrettes les combats dans la bande de Gaza. Des raids israéliens, selon des témoins, ont visé surtout Khan Younès, la deuxième ville du territoire palestinien, devenue l'épicentre de la bataille. Plus de 1,3 million des quelque 2,4 millions habitants du territoire sont à présent réfugiés à Rafah, à quelques kilomètres au sud de Khan Younès.

Au moins 17 000 enfants sont "non accompagnés ou séparés" de leur famille dans la bande de Gaza, a alerté vendredi l'Unicef. Plus d'un million d'enfants, "presque la totalité", ont besoin d'une aide en matière de santé mentale. "Ils présentent des symptômes tels que des niveaux extrêmement élevés d'anxiété, une perte d'appétit, ils ne peuvent pas dormir, ils ont des accès d'émotions ou de panique chaque fois qu'ils entendent les bombardements", selon un porte-parole de l'Unicef.

Les houthis revendiquent des tirs de missiles contre Israël

Les rebelles houthis au Yémen ont revendiqué vendredi de nouveaux tirs de missiles contre Israël. Dans un communiqué, ils affirment avoir "mené une opération militaire contre des cibles spécifiques de l'ennemi israélien (...), avec des missiles balistiques". L'armée israélienne a de son côté annoncé que son système de défense aérien avait intercepté "un missile sol-sol qui s'approchait du territoire israélien dans la zone de la mer Rouge".

Les houthis, soutenus par l'Iran, ont ajouté qu'ils "n'hésiteraient pas à mener d'autres opérations militaires" contre l'Etat hébreu "jusqu'à la cessation de l'agression contre la bande de Gaza et la levée du blocus" imposé par Israël.

Les Etats-Unis mènent des frappes de représailles en Irak et en Syrie

Après la mort de trois soldats américains tués en Jordanie, les Etats-Unis ont mené vendredi des frappes de représailles visant des forces d'élite iraniennes et des groupes pro-iraniens en Irak et en Syrie. Le président américain avait promis de répondre à l'attaque par drone menée dimanche dernier à proximité de la frontière syrienne et attribuée par Washington à des groupes soutenus par l'Iran.

Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient a précisé dans un communiqué que ces frappes avaient ciblé plus de 85 sites, dont des centres de commandement et de renseignement, ainsi que des infrastructures de stockage de drones et de missiles. En Syrie, "au moins 18 combattants pro-iraniens ont été tués" lors de ces frappes aériennes, dont cinq à Deir Ezzor, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le gouvernement irakien a de son côté fustigé une "violation de sa souveraineté".