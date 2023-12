Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 6 décembre

C'est le 61e jour de la guerre. Les combats se sont intensifiés mercredi 6 décembre dans le sud de la bande de Gaza entre le Hamas et l'armée israélienne, parvenue au cœur de la grande ville de Khan Younès. Les habitants et les déplacés palestiniens tentaient de s'abriter des bombardements meurtriers. Dans le même temps, des appels internationaux pressants se sont élevés pour exhorter à mieux protéger les civils, notamment de l'ONU et du G7. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée.

Des combats acharnés entre le Hamas et l'armée israélienne se poursuivent dans le sud de Gaza

L'armée israélienne a encerclé la grande ville de Khan Younès, et y a mené des opérations ciblées, outre les bombardements aériens. Elle a affirmé diriger ses frappes et opérations au sol contre des combattants et hauts responsables du Hamas, des stocks d'armes et d'explosifs et des tunnels. A la nuit tombante, d'épais nuages de fumée noire et des flammes ont continué de s'élever de Gaza. Dans la journée, des trainées dessinées par des roquettes tirées du petit territoire palestinien vers Israël ont aussi émaillé le ciel.

Trois Palestiniens tués en Cisjordanie

Les forces israéliennes ont tué trois Palestiniens, dont un adolescent, dans des opérations en Cisjordanie occupée, en proie à une intensification des violences depuis le début de la guerre à Gaza, a affirmé le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne.

Antonio Guterres invoque l'article 99

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a mis en garde contre un "effondrement total de l'ordre public bientôt en raison des conditions désespérées" à Gaza, dans une lettre inédite au Conseil de sécurité. Il y invoque pour la première fois depuis son arrivée à la tête de l'ONU l'article 99 de la Charte qui lui permet d'"attirer l'attention du Conseil" sur un dossier qui "pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales". Quelques heures plus tard, le ministre israélien des Affaires étrangères qualifie le mandat du chef de l'ONU de "danger pour la paix mondiale".

Un missile intercepté en mer rouge par Israël

Les défenses aériennes israéliennes ont intercepté en mer Rouge un missile tiré par les rebelles Houthis du Yémen, a indiqué l'armée. Ces derniers ont revendiqué le tir d'une "salve de missiles balistiques". L'armée israélienne a expliqué pour sa part qu'"un missile sol-sol en direction du territoire israélien a été identifié et intercepté dans la zone de la mer Rouge". La cible n'a pas pénétré en territoire israélien, a-t-elle ajouté dans un communiqué. Les Houthis, au pouvoir à Sanaa, font partie de ce qu'ils qualifient d'"axe de la résistance", avec des groupes soutenus par l'Iran, comme le mouvement palestinien islamiste Hamas ou le Hezbollah libanais.

Israël riposte après des tirs à la frontière avec le Liban

L'armée israélienne a dit avoir riposté par des frappes aériennes et l'artillerie à des tirs de projectiles depuis le Liban visant des soldats israéliens de l'autre côté de la frontière. Elle a affirmé avoir bombardé un centre de commandement et un site militaire appartenant au Hezbollah libanais. Deux personnes, dont un soldat libanais, ont été tuées suite à ces bombardements, ont affirmé l'armée libanaise et l'agence de presse officielle. La France "est vivement préoccupée par la poursuite des affrontements à la frontière entre le Liban et Israël", a réagi par la suite la porte-parole du Quai d'Orsay dans un communiqué.

Le G7 appelle à une action "urgente" face à la crise et soutient un Etat palestinien

Les dirigeants des pays du G7, réunis en visioconférence, ont appelé à une action "plus urgente" face à la crise humanitaire dans la bande de Gaza, disant soutenir de nouvelles pauses. "Nous restons attachés à un Etat palestinien dans le cadre d'une solution à deux Etats qui permette aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre dans une paix juste, durable et sûre", ont-ils expliqué dans un communiqué. Les dirigeants du G7 (Etats-Unis, France, Allemagne, Japon, Italie, Canada, Royaume-Uni) ont, dans le même temps, jugé "nécessaire une action plus urgente pour faire face à la détérioration de la crise humanitaire à Gaza et minimiser les pertes civiles".

De nouveaux logements pour colons autorisés à Jérusalem-Est

La municipalité israélienne de Jérusalem a donné son accord final à la construction de nouveaux logements pour colons à Jérusalem-Est occupée par Israël, selon l'ONG israélienne La Paix Maintenant. Ce "nouveau quartier", qui comprendra 1 738 unités d'habitation, doit être situé pour moitié à Jérusalem-Est annexée et occupée par Israël, précise l'ONG dans un communiqué. "S'il n'y avait pas la guerre (...) cela ferait beaucoup de bruit. C'est un projet très problématique pour la continuité d'un Etat palestinien entre le sud de la Cisjordanie et Jérusalem-Est", a souligné à l'AFP Hagit Ofran, une responsable de l'ONG.