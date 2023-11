Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 7 novembre

L'Etat hébreu a annoncé mardi que ses troupes israéliennes au sol sont entrées "au cœur de la ville de Gaza", un mois jour pour jour après le début du conflit déclenché par les attaques sanglantes du Hamas le 7 octobre dernier.

Nouvelle escalade au Proche-Orient. La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 32e jour mardi 7 novembre. Un mois précisément après l'attaque sans précédent menée en Israël par le Hamas, l'Etat hébreu a déclaré se trouver désormais "au cœur de la ville de Gaza". Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Israël déclare être entré dans le "cœur" de la ville de Gaza

L'Etat Hébreu a affirmé que ses troupes se trouvaient dorénavant "au cœur de la ville de Gaza", un mois après le début de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent menée en Israël par le Hamas. Israël, qui a juré d'"anéantir" le mouvement palestinien, y a envoyé des troupes israéliennes au sol qui, sous une couverture aérienne, ont continué de progresser dans la bande de Gaza.

"Nous allons détruire le Hamas (...) Nos forces sont prêtes sur tous les fronts", a déclaré mardi Yoav Gallant lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv, ajoutant que "Gaza est la plus grande base terroriste jamais construite."

Plus de 100 personnes évacuées par la France

Deux groupes de ressortissants français et leur entourage ont pu quitter la bande de Gaza par le point de passage de Rafah lundi et mardi, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "Ils se trouvent en sécurité en Égypte, où ils ont été pris en charge par l’ambassade de France, [le] consulat général au Caire, ainsi que les équipes du centre de crise et de soutien du ministère", précise le quai d'Orsay. Au total, "plus de 100 personnes" ont été évacuées par la France.

Pas de cessez-le-feu sans la libération d'otage, défend Israël

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a dit exclure mardi tout cessez-le-feu ou livraison de carburant à la bande de Gaza tant que les 241 otages qui y sont retenus par le Hamas ne sont pas libérés."Pas d'entrée d'essence, pas de travailleurs [palestiniens] en Israël et pas de cessez-le-feu sans la libération de nos otages", a affirmé Benyamin Nétanyahou dans un discours.

Une minute de silence en Israël, un mois jour pour jour après les attaques du Hamas

En Israël, une minute de silence a été observée dans plusieurs villes et institutions à la mémoire des victimes de l'attaque du Hamas il y a un mois. Plus de 1 400 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre, en majorité des civils tués ce jour-là par les commandos du Hamas, selon les autorités israéliennes.

Le Hezbollah "ferait l'erreur de sa vie" s'il se joint à la guerre, Benyamin Nétanyahou

Le Hezbollah libanais soutenu par l'Iran "ferait l'erreur de sa vie" en entrant en guerre contre Israël, a répété mardi soir le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.

Cette déclaration sous forme de menace intervient alors que la zone frontalière entre Israël et le Liban est le théâtre d'échanges de tirs quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah et ses alliés, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.