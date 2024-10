Guerre au Proche-Orient : Emmanuel Macron condamne "avec la plus grande fermeté" les "attaques de l'Iran contre Israël"

Emmanuel Macron demande aux pays impliqués "de faire preuve de la plus grande retenue". Le chef de l'Etat a "condamné avec la plus grande fermeté les nouvelles attaques de l'Iran contre Israël", a déclaré dans un communiqué l'Elysée, dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 octobre, à l'issue d'un conseil de défense. La France a "mobilisé" mardi "ses moyens militaires au Moyen-Orient pour parer la menace iranienne", précise la présidence.

Tenant de trouver un chemin vers la désescalade, le président français a également exigé que "le Hezbollah cesse ses actions terroristes contre Israël et sa population", rappelant que la France est "attachée à la sécurité d'Israël". Il a aussi demandé aux autorités israéliennes de "mettre fin au plus vite" à leurs "opérations militaires". Emmanuel Macron a déploré par ailleurs "trop de civils" parmi les victimes.

Une conférence de soutien au Liban

La France "organisera très prochainement une conférence de soutien au peuple libanais et à ses institutions", a aussi annoncé l'Elysée sans plus de précisions. Elle fait savoir aussi qu'Emmanuel Macron a demandé au chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot de "se rendre à nouveau au Moyen-Orient". Après un déplacement à Beyrouth il y a quelques jours, il "consultera tous ceux qui ont un rôle à jouer pour amorcer la désescalade et trouver des solutions durables à la crise actuelle dans tous ses aspects, s'agissant tout particulièrement de la situation au Liban et à Gaza".

L'Iran a tiré mardi environ 200 missiles sur le territoire israélien pour venger la mort de ses alliés, les chefs du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien. Après une semaine de frappes israéliennes qui ont fait des centaines de morts au Liban, Israël a averti que la guerre n'était pas finie contre le mouvement libanais. Mardi soir, Israël et son allié américain ont menacé de riposter à l'attaque iranienne.