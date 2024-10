Guerre au Proche-Orient : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 17 octobre

Un tournant dans la guerre entre Israël et le Hamas ? Le chef du mouvement islamiste palestinien et cerveau du 7-Octobre, Yahya Sinouar, a été "éliminé" par l'armée israélienne, a annoncé le ministre des Affaires étrangères de l'Etat hébreu, Israël Katz, jeudi 17 octobre. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Le chef du Hamas et cerveau du 7-Octobre, Yahya Sinouar, a été "éliminé" par l'armée israélienne

Israël a annoncé, jeudi, que le chef du Hamas Yahya Sinouar, considéré comme l'architecte du 7-Octobre, avait été tué lors d'une opération dans la bande de Gaza. Ce militant radical de 61 ans dirigeait depuis 2017 le mouvement islamiste palestinien à Gaza, avant d'être nommé début août chef politique du Hamas après la mort d'Ismaïl Haniyeh, tué à Téhéran le 31 juillet dans une attaque imputée à Israël.

L'armée et les services du renseignement intérieur "confirment, qu'après une traque d'un an", des soldats "ont éliminé Yahya Sinouar (...) lors d'une opération dans le sud de la bande de Gaza" mercredi, a précise l'armée. Les forces israéliennes opéraient "ces dernières semaines" ce secteur à la suite d'informations indiquant la présence probable de hauts responsables du Hamas, a-t-elle ajouté.

"Le Hamas ne dirigera plus Gaza", affirme Benyamin Nétanyahou

"Le Hamas ne dirigera plus Gaza" après la mort de son chef Yahya Sinouar, a affirmé le Premier ministre israélien, jeudi 17 octobre. "Le Mal a pris un coup sévère mais la tâche qui nous attend n'est pas encore terminée", a ajouté Benyamin Nétanyahou dans une déclaration publique, avant d'expliquer qu'il s'agissait d'"une étape importante" dans le déclin du Hamas, responsable de l'attaque sans précédent sur le sud d'Israël le 7 octobre 2023, et contre lequel Israël est en guerre depuis plus d'un an dans la bande de Gaza.

Benyamin Nétanyahou a également offert à quiconque détient des otages israéliens à Gaza de "déposer les armes et rendre nos otages, nous lui permettront de continuer à vivre". "Le retour de nos otages est une occasion d'atteindre tous nos buts et cela nous rapproche de la fin de la guerre", a expliqué le Premier ministre, assurant aux familles des otages que la mort de Yahya Sinouar était "un moment important" dans cette guerre.

L'ONU alerte sur la famine à Gaza

Quelque 345 000 Gazaouis seront confrontés à la faim à un niveau "catastrophique" cet hiver, contre 133 000 actuellement, avertit l'ONU dans un rapport publié jeudi, soulignant que le risque de famine persiste dans le territoire en guerre depuis plus d'un an.

L'aide alimentaire parvenue cet été avait permis d'améliorer la situation, mais le quasi-arrêt des convois en septembre devrait inverser la tendance, déplore le rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), fruit du travail d'expertise d'ONG et d'agences de l'ONU dont celle pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), basée à Rome. "Cette baisse drastique limitera grandement la capacité des familles à se nourrir et à accéder aux biens et services de base dans les mois à venir", regrette l'IPC.

Emmanuel Macron demande à Israël de mettre fin à ses opérations militaires au Liban

Le président français Emmanuel Macron a demandé jeudi à Israël de "mettre fin à ses opérations militaires" au Liban, "de ne pas y étendre son action au sol" et de "respecter la souveraineté" du pays. "Pour la France, la souveraineté du Liban est une cause essentielle qu'elle défendra toujours", a-t-il assuré, lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles.

Emmanuel Macron a également souligné la "très lourde responsabilité" de l'Iran et du Hezbollah dans le déclenchement des opérations israéliennes au Liban. Israël mène depuis fin septembre une guerre ouverte contre le Hezbollah avec une offensive terrestre dans le sud du Liban.