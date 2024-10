Mort de Yahya Sinouar : "Le Hamas ne dirigera plus Gaza", affirme Benjamin Nétanyahou

Un changement dans la guerre au Proche-Orient ? "Le Hamas ne dirigera plus Gaza" après la mort de son chef Yahya Sinouar, a affirmé le Premier ministre israélien, jeudi 17 octobre. "Le Mal a pris un coup sévère mais la tâche qui nous attend n'est pas encore terminée", a ajouté Benjamin Nétanyahou dans une déclaration publique, avant d'expliquer qu'il s'agissait d'"une étape importante" dans le déclin du Hamas, responsable de l'attaque sans précédent sur le sud d'Israël le 7 octobre 2023, et contre lequel Israël est en guerre depuis plus d'un an dans la bande de Gaza.

Benjamin Nétanyahou a également offert à quiconque détient des otages israéliens à Gaza de "déposer les armes et rendre nos otages, nous lui permettront de continuer à vivre". "Le retour de nos otages est une occasion d'atteindre tous nos buts et cela nous rapproche de la fin de la guerre", a expliqué le Premier ministre, assurant aux familles des otages que la mort de Yahya Sinouar était "un moment important" dans cette guerre.

"Les raisons pour lesquelles nous avons insisté à continuer la guerre sont claires désormais pour tous, en Israël et dans le monde", a-t-il affirmé en évoquant notamment l'offensive terrestre à Rafah, à l'extrême sud du territoire. Au moins 42 438 Palestiniens ont été tués, majoritairement des civils, dans l'offensive israélienne à Gaza, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU.