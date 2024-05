Guerre à Gaza : d'où vient l'image "All Eyes On Rafah" devenue virale après la frappe israélienne meurtrière sur un camp de déplacés ?

Des milliers de tentes alignées à perte de vue, devant des montagnes. Et au milieu, ce slogan : "All Eyes On Rafah" ("Tous les yeux sont tournés vers Rafah"). Cette image, postée sur le réseau social Instagram, a été partagée plus de 35 millions de fois mercredi 29 mai. En France, plusieurs personnalités, telles que la youtubeuse Lena Situations, l'actrice Judith Godrèche, l'écrivain Nicolas Mathieu ou encore le footballeur Ousmane Dembélé, l'ont relayée, trois jours après un bombardement israélien qui a suscité une vague mondiale d'indignation.

Cette frappe a eu lieu dimanche sur un camp de personnes déplacées à Rafah, alors que la Cour internationale de justice avait ordonné à Tel-Aviv de suspendre ses opérations militaires dans cette ville frontalière de l'Egypte, où près d'un million de personnes se sont réfugiées. Le lourd bilan (45 morts et près de 250 blessés, selon le ministère de la Santé du Hamas, que franceinfo n'est pas en mesure de vérifier) mais aussi la violence des images ont fait le tour du monde.

Vraisemblablement créée avec une IA

L'illustration "All Eyes On Rafah" émane d'un compte appartenant à @shahv4012, un utilisateur d'Instagram se présentant sur son site comme un jeune photographe habitant à Selangor, en Malaisie. Dans sa story (images partagées de manière éphémère à ses abonnés), l'internaute poste d'autres créations visuelles qui dénoncent la guerre dans la bande de Gaza. Il écrit également un message à propos de cette image devenue virale : "Certaines personnes ne sont pas satisfaites de l'image, je m'excuse auprès de vous si j'ai fait une erreur. Quoi qu'il en soit, ne détournez pas les yeux de la situation à Rafah, propagez-la [l'image] pour qu'ils soient ébranlés et effrayés." Contacté par franceinfo, l'intéressé n'a pas donné suite à nos sollicitations, au sujet de cette image, vraisemblablement créée à l'aide d'une intelligence artificielle.

Message posté par Instagram par l'internaute qui se présente comme l'auteur d'une image virale sur la situation à Rafah, dans la bande de Gaza. (CAPTURE ECRAN INSTAGRAM / FRANCEINFO)

La formule "All Eyes On Rafah" avait été lancée par le docteur Rik Peeperkorn, directeur du bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les territoires palestiniens occupés, lors d'un point-presse de l'OMS depuis Rafah au mois de février. "Tous les regards sont tournés vers Rafah", déclarait-il, selon des propos rapportés par le site d'investigation Health Policy Watch, alors que l'offensive israélienne n'avait pas encore été lancée dans cette ville du sud de la bande de Gaza.