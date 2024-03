Gaza : comment les enfants affrontent la situation humanitaire "catastrophique" à Rafah ?

À Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, la situation humanitaire est "catastrophique", selon l’ONU. La menace d’une offensive terrestre menée par Israël fait craindre une aggravation de la situation, notamment pour les enfants.

Le principal refuge des Palestiniens. Depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël, plus d’un million et demi d’habitants de la bande de Gaza ont fui vers le Sud, à Rafah, une ville située près de la frontière égyptienne. Des tentes de fortune ont été montées pour accueillir les déplacés. Une famille du nord de l’enclave a débarqué à Rafah sans prendre la moindre affaire. "Nous sommes 14 personnes. On vit tous sous la même tente sans matelas ni couverture", regrette une femme.

Des enfants travailleurs

Dans les rues de Rafah, les enfants vendent des services, comme des objets ou de la nourriture, car ils sont contraints d’apporter de l’argent à leur famille. Un adolescent de 13 ans explique "vendre des écharpes pour améliorer le revenu de toute (sa) famille". L’aide humanitaire, largement entravée par Israël, ne suffit pas à améliorer la situation. Les déplacés espèrent une trêve entre le mouvement islamiste et le gouvernement de l’État hébreu. Pourtant, une offensive isréalienne serait en préparation.