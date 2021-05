Gaza : 40 Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes ce dimanche, selon la Croix-Rouge

Il s'agit du plus lourd bilan quotidien à Gaza depuis le début des violences le 10 mai.

(SAID KHATIB / AFP)

Le conflit entre Israéliens et Palestiniens redouble d'intensité. L'armée israélienne a bombardé sans relâche dimanche 16 mai la bande de Gaza, tuant au moins 40 Palestiniens, dont des enfants, et ciblant la maison d'un dirigeant du mouvement islamiste Hamas, selon la Croix-Rouge. Il s'agit du plus lourd bilan quotidien à Gaza depuis le début des violences le 10 mai.

Les groupes armés palestiniens, dont le Hamas au pouvoir à Gaza, ont eux tiré plus de 3 000 roquettes vers Israël depuis le début de ce nouveau cycle de violences. Il s'agit du rythme le plus élevé de projectiles jamais tirés sur le sol israélien, a indiqué l'armée israélienne en soulignant qu'une grande partie avait été interceptée par le système anti-missile Iron Dome.

Plus lourd bilan quotidien depuis lundi

"L'intensité de ce conflit, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant avec des raids aériens incessants contre Gaza, qui est densément peuplée, et des roquettes qui frappent des grandes villes en Israël avec pour conséquence des enfants qui meurent des deux côtés", a affirmé Robert Mardini, le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge.

Au total, 188 Palestiniens ont été tués dont 55 enfants et 1 230 blessés depuis cette date, selon un dernier bilan palestinien. En Israël, dix personnes ont été tuées dont un enfant, et 282 blessées, dans les tirs palestiniens, depuis lundi.