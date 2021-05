DIRECT. Israël-Palestine : Joe Biden dit son "inquiétude" à Benjamin Netanyahu au sujet de l'escalade des violences

Ce qu'il faut savoir

Joe Biden a dit samedi 15 mai sa "grande inquiétude" à Benjamin Netanyahu après l'escalade des violences en Israël et à Gaza. Il a réaffirmé au Premier ministre israélien son "fort soutien au droit d'Israël à se défendre contre" ces attaques menées par le mouvement islamiste "et d'autres groupes terroristes à Gaza". Le président américain avait déjà parlé avec Benjamin Netanyahu, mais il a également tenu son premier entretien téléphonique avec le chef de l'Autorité palestinienne depuis son arrivée à la Maison Blanche en janvier. Joe Biden a souligné auprès du président palestinien Mahmoud Abbas "la nécessité pour le Hamas de cesser de tirer des roquettes vers Israël". Suivez la situation dans notre direct.

`Réunion du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité de l'ONU discutera dimanche des tensions entre Israël et le Hamas. Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres s'est dit "consterné" par le "nombre croissant de victimes civiles".

Des manifestations en soutien aux Palestiniens. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus samedi dans les rues de plusieurs villes d'Europe et d'Amérique du Nord, en soutien aux Palestiniens dans les affrontements en cours avec Israël. En France, environ 22 000 personnes ont manifesté dans 60 rassemblements, dont environ 3 000 à Paris, malgré l'interdiction des autorités, qui avaient mis en avant le précédent de 2014, lorsqu'une marche pro-palestinienne avait dégénéré en violences urbaines.

Des bombardements meurtriers. Samedi, des bombardements ont fauché la vie d'enfants et pulvérisé les locaux de la chaîne d'information qatarie Al-Jazeera et de l'agence de presse américaine Associated Press (AP) dans la bande de Gaza, d'où les salves de roquettes se multiplient vers des grandes villes israéliennes. Depuis le début lundi de ce nouveau cycle de violences entre l'Etat hébreu et des groupes palestiniens de la bande de Gaza, au moins 157 personnes, en majorité des Palestiniens, ont été tuées.