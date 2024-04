Frappes israéliennes : "Une dégradation de la situation" au Moyen-Orient, estime une spécialiste

Les forces israéliennes ont mené plusieurs frappes, mercredi 24 avril, contre le sud du Liban sur des commandants du Hezbollah.

L'armée israélienne a annoncé, mercredi 24 avril, mener une "action offensive" sur le sud du Liban. Elle a frappé via son aviation et son artillerie le Hezbollah libanais. Selon Myriam Benraad, politologue et spécialiste du Moyen Orient, professeure de relations internationales, "on pouvait s'attendre à une dégradation de la situation en raison de la multiplication des attaques à la frontière obligeant des Israéliens à être relogé".

Des déclarations israéliennes incertaines

Avec ses frappes, l’armée israélienne assure avoir tué la moitié de ses commandants dans ce secteur depuis octobre. "Avec ce qui s'est passé, on a une intensification des tensions, mais je vais prendre avec précaution les déclarations israéliennes selon lesquelles la moitié du mouvement du Hezbollah aurait été neutralisée", a-t-elle ajouté.