Guerre au Proche-Orient : le Hezbollah dit avoir lancé des dizaines de roquettes sur Israël après la mort de civils

Le mouvement islamiste libanais Hezbollah a annoncé, mardi 23 avril, avoir lancé des dizaines de roquettes Katioucha sur le nord d'Israël. Pour justifier cette opération, il a invoqué une "réponse aux attaques de l'ennemi israélien (...) sur des maisons de civils" dans le sud du Liban, "tout particulièrement le massacre à Hanine et la mort de civils".

Des secouristes et l'agence de presse libanaise ANI avaient déclaré plus tôt qu'une frappe israélienne avait tué une femme d'une cinquantaine d'années et une fille de 12 ans de la même famille dans le sud du Liban, et fait plusieurs blessés dans une maison de Hanine, près de la frontière israélienne. "Des avions de combat ennemis ont mené un raid sur une maison de deux étages avec deux missiles air-sol qui l'ont complètement détruite", avait assuré l'ANI. Cette maison, selon l'agence, abritait "une famille qui n'a pas fui depuis le début des attaques israéliennes".