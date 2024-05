Drapeau palestinien brandi à l'Assemblée nationale : le député LFI exclu 15 jours

Pendant les questions au gouvernement, mardi 28 mai, le député LFI des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu, a fini par brandir un drapeau palestinien dans l'hémicycle. Il a été sanctionné.

Vive tension, mardi 28 mai, à l’Assemblée nationale. En pleine réponse d’un ministre sur la situation à Gaza, Sébastien Delogu, député insoumis, brandit un drapeau palestinien. La présidente Yaël Braun-Pivet a immédiatement interrompu la séance. Le député s’est alors présenté devant les caméras et a assumé son geste. Il s'agirait, selon lui, d'un appel à la reconnaissance par la France de l’État de Palestine, comme plusieurs pays européens l’ont fait ce mardi. Pendant près d’une heure, l’ambiance a été électrique entre les insoumis et certains députés.

Deux sanctions

Pour la majorité et Les Républicains, ce geste est une provocation. Pendant la suspension de séance, une vive altercation a eu lieu entre le député LFI David Guiraud et le député apparenté Les Républicains (LR) Meyer Habib. Le député Sébastien Delogu a écopé de la plus lourde sanction : une réduction de 50 % de son indemnité pendant deux mois et une exclusion pendant 15 jours.