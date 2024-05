Drapeau palestinien brandi à l'Assemblée nationale : pour le député LFI, "c’est une fierté de se faire exclure", juge un journaliste du Figaro

Le député LFI Sébastien Delogu a été exclu de l’Assemblée nationale pendant 15 jours après avoir brandi un drapeau palestinien dans l’hémicycle mardi 28 mai.

Après avoir brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle mardi 28 mai, le député LFI des Bouches-du-Rhône Sébastien Delogu a été exclu des travaux de l'Assemblée pour quinze jours de séance et va être privé de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant deux mois. La sanction proposée par le bureau de l'Assemblée a été approuvée par la majorité, la droite et l'extrême droite. "Ça a un côté exceptionnel ce qui s’est passé hier (mardi 28 mai). Depuis le début de la législature, on ne l’avait jamais vu. C’est l’une des séances où il y a eu le plus de tension, le plus de bruit et le plus d’incertitudes. Quand on prend un peu de hauteur, il y a déjà eu des incidents plus violents dans l’histoire de l’hémicycle", explique Wally Bordas, journaliste au Figaro.

"Le député LFI a surjoué"

Interrogé par la presse, Sébastien Delogu a affirmé que son geste était une "initiative personnelle". "Il y avait un côté solennel et sérieux. Le député LFI a surjoué presque l’affliction. Il fait le V de la victoire avec ses mains, car c’est pour lui une fierté de se faire exclure pour défendre la cause palestinienne", ajoute le journaliste du Figaro.