Direct Irak : un "bombardement" sur une base militaire abritant d'anciens paramilitaires pro-Iran fait plusieurs victimes

Un "bombardement" a fait des victimes dans la nuit de vendredi à samedi 20 avril sur une base militaire en Irak abritant des troupes de l'armée et d'anciens paramilitaires pro-Iran du Hachd al-Chaabi. Interrogés par l'AFP, un responsable militaire et un responsable du ministère de l'Intérieur n'ont pas été en mesure d'identifier les responsables de ce bombardement aérien ayant visé la base de Calso, dans la province de Babylone, ni de dire s'il s'agissait d'une frappe de drone. Ce développement en Irak intervient à un moment où les efforts diplomatiques se poursuivent pour éviter un embrasement du Moyen-Orient, sur fond de guerre à Gaza et de tensions ravivées entre Israël et l'Iran. Suivez notre direct.

Appels à la retenue après une attaque en Iran. La communauté internationale a lancé des appels à la retenue après une attaque de représailles contre l'Iran attribuée à Israël. Des explosions ont été entendues près d'une base militaire dans la région d'Ispahan dans le centre de l'Iran. Mais les autorités iraniennes ont minimisé l'impact des explosions et n'ont pas accusé directement Israël, qui ne les a pas revendiquées.

Une "flotille" prête à appareiller pour Gaza. Une "flottille de la liberté" est prête à appareiller pour Gaza depuis le port turc de Tuzla afin de forcer le blocus et d'apporter de l'aide à la population de l'enclave palestinienne. Au moins trois bâtiments transportant 5 000 tonnes de vivres, d'eau potable et d'aide médicale attendent le feu vert des autorités turques pour lever l'ancre.

Deux personnes tuées par l'armée israélienne en Cisjordanie. Deux Palestiniens, dont un adolescent de 16 ans, ont été tués lors d'une opération israélienne en Cisjordanie occupée, où l'armée israélienne a dit vendredi avoir tué "plusieurs" personnes lors d'un raid "contre le terrorisme". Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, au moins 469 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes ou des colons en Cisjordanie.