Direct Guerre Israël-Hamas : les combats font rage à Khan Younès, principale ville du sud de Gaza

D'intenses combats font rage mardi 30 janvier à Khan Younès, principale ville du sud de Gaza. Au cours de la nuit, des témoins ont fait état de frappes israéliennes dans plusieurs secteurs du sud et du centre de la bande de Gaza. Le Croissant-Rouge palestinien rapporte également des tirs d'artillerie autour de l'hôpital al-Amal de Khan Younès. "Nous opérons sur terre et sous terre de façon simultanée. Il s'agit d'un nouveau mode d'opération qui comprend l'usage de technologies de pointe dont certaines sont déployées pour la première fois" a déclaré dans la soirée le porte-parole de l'armée israélienne, faisant état de "plus de 2 000 terroristes éliminés" à Khan Younès. Suivez notre direct.

Une réunion à New York à propos de la crise concernant les financements de l'UNRWA. Douze pays ont suspendu leur financement à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Plusieurs de ses employés sont accusés d'être impliqués dans les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé réunir dans la journée les principaux donateurs de l'agence pour tenter de maintenir ces aides.

La crainte d'une extension du conflit. Après la mort de trois soldats américains tués dimanche en Jordanie dans une attaque de drone, les Etats-Unis ont menacé lundi de représailles "conséquentes". Téhéran a assuré n'avoir aucun rapport avec l'attaque et a démenti les accusations américaines sur son soutien aux groupes.

Des tractations en vue d'une nouvelle trêve. "Un travail très important et productif a été accompli", a déclaré lundi soir le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, ajoutant qu'"il y a un réel espoir pour l'avenir". Quelques heures plus tôt, le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani avait assuré à Washington qu'un cadre pour une trêve accompagnée de nouvelles libérations d'otages allait être transmis au Hamas, Selon le New York Times, le projet d'accord implique une trêve de deux mois et la libération de tous les otages contre des prisonniers palestiniens détenus en Israël.

"Une base du Hezbollah libanais et des Gardiens de la Révolution" visée par des missiles israéliens. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, cette attaque a fait huit morts dans la banlieue de Damas.