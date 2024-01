Guerre entre le Hamas et Israël : comment accoucher sous les bombes à Gaza ?

Les combats continuent de faire rage à Gaza. Les hôpitaux sont débordés et dans les maternités, on donne naissance sous les bombes. - (France 2)

Dans le grand camp de tentes de Rafah (Gaza), les jeunes mamans ne sortent pas. Elles se reposent dans leurs abris de fortune. "J’ai quitté l’hôpital deux heures après l’accouchement. Je ne suis pas restée assez longtemps. Le médecin ne nous a vus qu’une seule fois", explique l’une d’entre elles. Cette dernière a fui la ville de Gaza enceinte de sept mois, à pied, avec deux enfants et son mari.

150 accouchements par jour à la maternité de Rafah

À Gaza, il naît un bébé toutes les dix minutes depuis le 7 octobre, selon l’Unicef. À la maternité de Rafah, les lits des femmes qui accouchent se faufilent dans les couloirs bondés. 150 accouchements par jour sont enregistrés, contre 40 avant la guerre. Les jeunes mamans craignent pour leur santé et celle de leur bébé. Et pour cause, la maternité ne garde pas les mamans plus de six heures.