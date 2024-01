Direct Guerre entre Israël et le Hamas : les Etats-Unis mène une nouvelle frappe contre les Houthis du Yémen

Escalade de tensions en mer Rouge. Washington a annoncé, samedi 13 janvier, avoir mené une frappe contre les Houthis, au lendemain de bombardements américains et britanniques contre des sites de ce mouvement accusé de menacer le trafic maritime international. Elle a ciblé, selon le Commandement militaire central des Etats-Unis, "un site radar au Yémen". Un peu plus tôt, les médias des rebelles yéménites ont, eux, fait état de plusieurs frappes. "L'ennemi américano-britannique cible la capitale, Sanaa, avec un (certain) nombre de raids", a communiqué al-Masirah sur son compte X, citant son correspondant dans la ville. Suivez notre direct.

Moscou prend position pour le Yémen. La Russie a dénoncé vendredi à l'ONU une "agression flagrante" et une "frappe massive" sur "le territoire du Yémen" de la part des Etats-Unis et du Royaume-Uni, après leurs attaques visant les rebelles. "Ces Etats ont tous mené une attaque massive sur le territoire yéménite. Je ne parle pas d'une attaque contre un groupe à l'intérieur du pays, mais d'une attaque contre la population du pays dans son ensemble", a déploré le représentant russe au Conseil de sécurité, Vassili Nebenzia, dénonçant l'utilisation d'"avions", "navires de guerre" et "sous-marins".

Pénurie de carburant et coupure d'internet à Gaza. Sur le terrain, dans la nuit de vendredi à samedi, les bombardements se sont poursuivis à Gaza, alors que l'ONU accuse l'armée israélienne de limiter l'approvisionnement en carburant, en particulier pour des hôpitaux. "Nous craignons la mort de patients et d'enfants en soins intensifs et dans les (services) pédiatriques", a déclaré le bureau des médias du Hamas. "Nous avons le regret d'annoncer la coupure totale des communications et des services internet à Gaza après que la partie israélienne a débranché les serveurs", a également affirmé l'opérateur palestinien Paltel dans un communiqué.

L'armée israélienne a tué 3 assaillants après l'attaque d'une colonie en Cisjordanie. Tsahal a informé avoir tué trois assaillants vendredi soir ayant perpétré une attaque contre la colonie juive d'Adora en Cisjordanie. Selon un communiqué de l'armée, ils ont pénétré dans cette colonie et ont ouvert le feu sur des soldats en patrouille. De son côté, l'agence palestinienne Wafa a identifié les victimes comme étant un jeune de 19 ans et deux adolescents de 16 ans.