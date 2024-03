Direct Guerre entre Israël et le Hamas : les combats se poursuivent près des villes de Gaza et de Khan Younès

Toujours pas de "cessez-le-feu immédiat" en vue dans la bande de Gaza. Les affrontements entre l'armée israélienne et le Hamas continuent, notamment près des villes de Gaza (nord) et de Khan Younès (sud), jeudi 28 mars. L'armée israélienne poursuit son opération lancée le 18 mars dans le complexe hospitalier al-Chifa de Gaza-Ville, et près des hôpitaux de Nasser et al-Amal à Khan Younès. L'agence de presse palestinienne Wafa recense également des heurts dans différentes localités de la Cisjordanie occupée. Suivez notre direct.

Au moins 66 morts au cours de la nuit à Gaza, selon le Hamas. Le ministère de la Santé du Hamas a déclaré au moins 66 morts dans la nuit de mercredi à jeudi, notamment dans des frappes aériennes israéliennes.

Les Etats-Unis ont abattu quatre drones houthis en mer Rouge. Aucun blessé ni dégât n'a été rapporté, a annoncé le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient sur la plateforme X mercredi. Les houthis du Yémen conduisent des frappes de drones et de missiles en mer Rouge, expliquant agir en solidarité avec les Palestiniens.

Israël rouvre le dialogue avec les Etats-Unis sur le projet d'offensive à Rafah. Un haut responsable américain a déclaré mercredi que les services de Benyamin Nétanyahou avaient "fait savoir qu'ils aimeraient trouver une nouvelle date pour organiser la réunion consacrée à Rafah". Cette rencontre, pour discuter du projet d'offensive terrestre israélienne sur la ville de la bande de Gaza où s'entassent plus de 1,5 million de Palestiniens, avait été annulée par l'Etat hébreu après l'abstention des Etats-Unis lors du vote sur une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un "cessez-le-feu immédiat" dans la bande de Gaza.