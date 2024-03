Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 22 mars

Israël prévoit une offensive terrestre à Rafah même sans le soutien de Washington, a déclaré vendredi 22 mars Benyamin Nétanyahou au secrétaire d'Etat Antony Blinken, alors qu'un projet de résolution américaine à l'ONU sur un cessez-le-feu "immédiat" a été bloqué par la Russie et la Chine. Franceinfo fait le point sur les principales informations relatives au conflit israélo-palestinien.

La résolution américaine pour un cessez-le-feu "immédiat" échoue à l'ONU

A l'ONU, un projet de résolution au Conseil de sécurité, présenté par les Etats-Unis, sur un "cessez-le-feu immédiat", n'a pas été adopté en raison des veto russe et chinois. Le Hamas a salué ces veto, dénonçant la "formulation trompeuse" du texte américain.

Le texte, qui a recueilli 11 voix en faveur, trois voix contre (Russie, Chine et Algérie) et une abstention (Guyana), n'utilise pas les mots "appelle" ou "demande" et fait un lien entre cette trêve et les négociations de Doha pour la libération des otages. L'ambassadeur russe à l'ONU a dénoncé un texte "hypocrite" qui n'appelait pas directement à faire taire les armes.

Les Etats-Unis ont déjà mis leur veto à plusieurs résolutions appelant à un cessez-le-feu, estimant que cela aurait bénéficié au Hamas, considéré comme une organisation terroriste par les Etats-Unis, Israël et l'Union européenne.

Emmanuel Macron veut chercher "un accord" à l'ONU

Prenant acte du rejet du texte américain, le président de la République a confirmé que la France préparait une autre résolution en faveur d'un cessez-le-feu. "Nous allons reprendre sur la base du projet de résolution français (...) et travailler avec nos partenaires américains, européens, arabes en ce sens pour trouver un accord", a-t-il déclaré à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles.

Israël prêt à mener une offensive à Rafah sans le soutien des Etats-Unis

Arrivé dans la matinée à Tel-Aviv en provenance du Caire, le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a rencontré Benjamin Nétanyahou avant de participer à une réunion du cabinet de guerre israélien. "J'ai dit que nous n'avions pas la possibilité de défaire le Hamas sans entrer dans Rafah et sans éliminer les bataillons qui y restent. Je lui ai dit que j'espérais le faire avec le soutien des Etats-Unis, mais s'il le faut, nous le ferons seuls", a déclaré le Premier ministre israélien dans une déclaration après sa rencontre avec le responsable américain.

Peu après, ce dernier a affirmé qu'une telle opération "risque de tuer davantage de civils (...), d'isoler Israël davantage au niveau mondial et de mettre en danger sa sécurité à long terme".

Les discussions sur une trêve à Gaza se poursuivent

Dans la bande de Gaza, les affrontements ne connaissent aucun répit, notamment dans et autour de l'hôpital al-Chifa, dans la ville de Gaza (nord), où l'armée israélienne a affirmé vendredi avoir tué plus de 150 combattants palestiniens et arrêté des centaines de suspects depuis le début de la semaine.

Pendant ce temps, les discussions sur une trêve se poursuivent vendredi à Doha, où le chef des services de renseignement israéliens, David Barnea, devait rencontrer le directeur de la CIA, William Burns, le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, et le chef du renseignement égyptien, Abbas Kamel. "Le fossé se réduit" dans ces négociations pour une trêve associée à une libération d'otages", a affirmé jeudi Antony Blinken, parlant d'un accord "toujours possible".

En attendant cette éventuelle offensive au sol, de nouvelles frappes aériennes israéliennes ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi sur Rafah.

L'Etat hébreu annonce la saisie de 800 hectares de terres en Cisjordanie occupée

Le gouvernement israélien a annoncé la saisie de 800 hectares de terres dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie occupée. Selon l'organisation israélienne anti-colonisation La Paix maintenant, il s'agit de la plus importante saisie de terres en territoire palestinien depuis les accords d'Oslo, en 1993. "Vous connaissez notre point de vue sur l'expansion des colonies (...) nous avons un problème avec ça", a dit le responsable américain réagissant à l'annonce israélienne.