Guerre Israël-Hamas : les Etats-Unis ont présenté un projet de résolution à l'ONU pour un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza

Washington espère envoyer un "signal fort". Le secrétaire d'Etat américain a annoncé, mercredi 20 mars, que les Etats-Unis ont présenté un projet de résolution aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un "cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages" dans la bande de Gaza. A plusieurs reprises ces derniers mois, Washington avait mis son veto à des résolutions appelant à des cessez-le-feu immédiats entre les deux parties.

"Nous espérons vivement que les pays la soutiendront", a déclaré Antony Blinken dans une interview à un média saoudien, en marge d'une visite dans le royaume consacrée à la guerre entre Israël et le Hamas. Le texte, consulté par l'AFP, souligne "la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable pour protéger les civils de tous côtés, permettre la fourniture de l'aide humanitaire essentielle" et "soutient sans équivoque les efforts diplomatiques internationaux pour parvenir à un tel cessez-le-feu en lien avec la libération des otages encore détenus". Aucun vote n'est pour l'instant programmé sur cette résolution.

Faire de la protection des civils une "priorité"

Depuis qu'ils ont bloqué fin février un projet de résolution algérien réclamant un "cessez-le-feu humanitaire immédiat", les Américains négocient un texte alternatif focalisé sur le soutien aux efforts diplomatiques pour aboutir à une trêve de six semaines en échange de la libération des otages israéliens encore retenus à Gaza.

"Bien sûr, nous nous tenons au côté d'Israël et son droit à se défendre (...) mais en même temps, il est impératif que les civils qui sont en danger et qui souffrent si terriblement – que nous nous focalisions sur eux, que nous fassions d'eux une priorité, en protégeant les civils et en leur procurant une aide humanitaire", a déclaré Antony Blinken.