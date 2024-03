Cyberattaques visant des établissements scolaires : le gouvernement suspend la messagerie de tous les espaces numériques de travail

Alors que les cyberattaques s'enchaînent depuis une semaine, la ministre de l'Education Nicole Belloubet a annoncé jeudi 28 mars "suspendre" la messagerie dans tous les espaces numériques de travail (ENT) des établissements scolaires. Quelque 130 collèges et lycées ont reçu ces derniers jours des messages de menaces d'attentat diffusés après un piratage des ENT, un espace numérique qui sert de lien entre enseignants, élèves et parents.

"Il faut, en tous cas à titre préventif, arrêter" ces événements, a déclaré Nicole Belloubet sur RTL. La suspension pourra durer "jusqu'aux vacances de printemps sans doute". Et ce afin que "nous puissions réinitialiser les comptes de nos élèves et sécuriser davantage" l'accès à la messagerie des ENT. "Nous allons déployer un véritable bouclier numérique", a promis la ministre sur le réseau social X (ex-Twitter). Les vacances scolaires de printemps débutent le 6 avril pour la zone C, le 13 pour la zone A, le 20 avril pour la zone B et le 27 avril en Corse.

Depuis plusieurs jours, des dizaines d'établissements à Paris et en région, plus de 150 au total dans 20 académies selon le ministère, ont été visés par des menaces d'attentats transmises via les ENT. Des plaintes ont été déposées et plusieurs enquêtes ouvertes. Dans cette affaire, un mineur de 17 ans a été interpellé et placé en garde à vue jeudi à Malakoff dans les Hauts-de-Seine, a appris franceinfo de source proche de l'enquête.