Direct Guerre entre Israël et le Hamas : Antony Blinken attendu à Tel-Aviv pour des discussions sur la situation dans la bande de Gaza

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, est attendu en Israël, lundi 8 janvier dans la soirée, pour des pourparlers ardus sur la guerre dans la bande de Gaza. Dimanche, le diplomate a qualifié de "tragédie" la mort de milliers de civils, et averti que le conflit pourrait "aisément se métastaser" alors que les tensions montent d'un cran entre Israël et le Liban. Le secrétaire d'Etat américain doit passer par les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite avant d'atterrir à Tel-Aviv. Il s'entretiendra avec les dirigeants israéliens dès mardi. Suivez notre direct.

Deux journalistes d'Al Jazeera tués dans la bande de Gaza. La chaîne qatarie a rapporté que deux de ses reporters avaient été tués dans une frappe sur leur véhicule, dimanche à Rafah. Moustafa Thuraya – un vidéaste collaborant également avec l'AFP – et Hamza Waël Dahdouh revenaient d'un reportage sur le lieu d'une habitation touchée par les frappes aériennes. Le second est le fils du chef du bureau d'Al Jazeera dans le territoire palestinien, Waël Dahdouh, qui avait déjà perdu son épouse et deux de ses enfants fin octobre dans une frappe israélienne.

Nétanyahou promet d'empêcher de nouveaux attentats. Le Premier ministre israélien s'est de nouveau engagé, dimanche, à ce que "ce qui s'est passé le 7 octobre ne se reproduise pas". "C'est la raison pour laquelle nos soldats sur le terrain donnent leur vie. Nous devons continuer jusqu'à la victoire totale", a ajouté Benyamin Nétanyahou.

L'armée israélienne dit avoir découvert un "site de production d'armes". Tsahal a déclaré dimanche avoir tué "des terroristes" dans le centre de la bande de Gaza, notamment à l'aide de drones visant le camp de réfugiés de Bureij. L'armée israélienne a également affirmé avoir découvert un "site de production d'armes" souterrain, exploité par le Hamas, dans le nord de l'enclave palestinienne.