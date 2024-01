Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 7 janvier

La guerre est entrée dimanche 7 janvier dans son 4e mois, sans aucun signe de répit. L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes meurtrières sur la bande de Gaza. Parmi les victimes, figurent deux journalistes palestiniens qui travaillaient pour Al-Jazeera et l'AFP. Une "tragédie inimaginable", a commenté Antony Blinken. En tournée dans la région, le secrétaire d'Etat américain s'active pour éviter un embrasement régional. Voici ce qu'il faut retenir de la journée sur le front de la guerre entre Israël et le Hamas.

Deux journalistes palestiniens tués dans une frappe

Une frappe israélienne a tué deux journalistes palestiniens dans la bande de Gaza, a affirmé dimanche le ministère de la Santé du Hamas. Moustafa Thuraya, un vidéaste pigiste collaborant avec l'AFP, et Hamza Waël al-Dahdouh, journaliste de la chaîne Al-Jazeera, ont été tués alors qu'ils circulaient en voiture, selon le ministère et des secouristes.

Waël al-Dahdouh, père de Hamza al-Dahdouh, est le chef du bureau d'Al-Jazeera dans la bande de Gaza. Récemment blessé dans une frappe israélienne, il avait déjà perdu son épouse et deux enfants dans une autre frappe israélienne lors premières semaines de la guerre. La chaîne Al Jazeera a "condamné" cette frappe meurtrière, qui a, selon elle, également blessé le journaliste Hazem Rajab.

Au 31 décembre, au moins 77 journalistes et professionnels des médias avaient été tués depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, selon le Comité pour la protection des journalistes. Soixante-dix étaient palestiniens, quatre israéliens et trois, libanais. "Il y a une véritable éradication du journalisme dans la bande de Gaza", a dénoncé sur franceinfo Anne Bocandé, directrice éditoriale à Reporter sans Frontières.

Des bombardements sur la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée

Durant la nuit de samedi à dimanche, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes, dont au moins six à Rafah, proche de la frontière égyptienne, a constaté un correspondant de l'AFP. Selon le ministre de la Santé du Hamas, au moins 64 personnes ont été tuées dans ces bombardements. D'après des témoins, Khan Younès, principale ville du sud de Gaza et nouvel épicentre des combats, a aussi été bombardée.

En Cisjordanie occupée, huit Palestiniens ont été tués dimanche, dont sept dans un nouveau raid israélien à Jénine, bastion des factions armées palestiniennes dans ce territoire où les violences ont également fait deux morts israéliens, une policière et un civil, ont indiqué des sources palestiniennes et israéliennes à l'AFP.

L'offensive israélienne a fait 22 835 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon le dernier bilan du Hamas. Les bombardements y ont rasé des quartiers entiers, déplacé 85% de la population et provoqué une crise humanitaire catastrophique selon l'ONU.

Antony Blinken prévient que le conflit pourrait "se metastaser" dans la région

"C'est un conflit qui pourrait aisément se métastaser causant encore plus d'insécurité et plus de souffrances", a déclaré Antony Blinken lors d'une conférence de presse, en affirmant que les Etats-Unis œuvraient à "empêcher le conflit de se propager" au Moyen-Orient.

Le secrétaire d'Etat américain a par ailleurs estimé "impératif" qu'Israël en fasse plus pour protéger les civils palestiniens à Gaza. "Les civils palestiniens doivent pouvoir rentrer chez eux dès que les conditions le permettront", a déclaré le chef de la diplomatie américaine à Doha aux côté du Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, dans le cadre de sa nouvelle tournée dans des pays arabes et en Israël.

Le roi Abdallah II de Jordanie demande "un cessez-le-feu" immédiat

En recevant Antony Blinken à Amman (Jordanie), le roi Abdallah II a mis en garde contre les "répercussions catastrophiques" d'une poursuite des hostilités et appelé les Etats-Unis à faire pression sur Israël pour obtenir un "cessez-le-feu immédiat" dans la bande de Gaza. Il a réaffirmé que "la région ne connaîtrait pas la stabilité sans une solution juste à la question palestinienne et sans la réalisation d'une paix juste et globale basée sur la solution à deux Etats", palestinien et israélien. Le souverain a également souligné la nécessité de mettre fin à la "tragique crise humanitaire dans la bande de Gaza".

"Nous devons continuer jusqu'à la victoire totale", martèle Benjamin Nétanyahou

Malgré les pressions internationales et appels au cessez-le-feu, Israël reste inflexible. "J'ai un message clair à nos ennemis : ce qui s'est passé le 7 octobre ne se reproduira plus jamais", a déclaré dimanche le Premier ministre, Benjamin Netanyahu. "C'est l'engagement de mon gouvernement (...) Nous devons continuer jusqu'à la victoire totale", a-t-il poursuivi.

La veille, l'armée israélienne, qui a lancé son offensive terrestre le 27 octobre dans la bande de Gaza, avait annoncé avoir "achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord", précisant se focaliser "désormais dans le centre et le sud" du territoire.