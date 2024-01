Reportage "Si notre gouvernement et les parlementaires ne volaient pas d'argent..." : la lassitude des soldats ukrainiens face à la corruption

La lutte contre la corruption est un des critères fixés par l'Union Européenne pour décider de l'adhésion de l'Ukraine. Pourtant, les scandales s'enchaînent depuis plusieurs mois et la corruption apparaît désormais comme une priorité de l'État. Une situation qui pèse fortement sur le moral des soldats.

Nous avons rencontré un militaire dans la petite maison abandonnée où il retrouve ceux de son bataillon pour dormir, et se poser quelques jours avant de retourner au front. Sacha est épuisé, alors lorsqu'on l'interroge sur les besoins de l'armée et sur l'aide internationale qui tarde à arriver, il explose. "Ceux qui nous soutiennent, ce sont nos enfants, dit-il. C'est pour eux que nous nous battons. Il ne vaut mieux pas penser à ceux qui font leurs magouilles à l'arrière. Si nos députés continuent à voler, cette aide va s'arrêter. Bien sûr, ils ne se cachent même pas, ils n'ont peur de rien".

Des limogeages annoncés par Zelensky

La colère se fait de plus en plus entendre à Kiev. Andreï, le visage encore marqué de fatigue, profite de quelques jours de permission. "Si notre gouvernement et les parlementaires ne volaient pas d'argent, l'Europe continuerait à nous soutenir. Il y a beaucoup de rats d'arrière-garde qui profitent de la guerre. Ça vole et ça, ça entraîne la mort et la souffrance d'innocents".

Depuis plusieurs mois, pourtant, des mesures sont prises. Volodymyr Zelinsky a annoncé des limogeages spectaculaires de hauts fonctionnaires en septembre, et le ministre de la Défense, Oleksiï Reznikov, a été contraint de démissionner. Des décisions saluées par la plupart des Ukrainiens, même si beaucoup n'y voient finalement que des effets d'affichage. Ils réclament une véritable révolution, avec des peines exemplaires contre la corruption, qu'ils perçoivent comme une trahison à la nation.