Direct Guerre à Gaza : Israël argue devant Washington de son "devoir" d'étendre l'offensive à Rafah

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé lundi 20 mai à un envoyé américain en visite en Israël que son pays avait "le devoir" d'étendre son offensive militaire au sol à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Lors d'une rencontre à Tel-Aviv avec le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, Yoav Gallant dit avoir "insisté auprès de lui sur le devoir d'Israël d'étendre l'opération terrestre à Rafah, de démanteler le Hamas et de faire revenir les otages", selon un message qu'il a posté sur X. Suivez notre direct.

Le procureur de la Cour pénale internationale demande des mandats d'arrêt contre Benyamin Nétanyahou et son ministre de la Défense. Karim Khan a soumis une requête pour la délivrance d'un mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien et Yoav Gallant pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza.

Trois dirigeants du Hamas également concernés par la requête de la CPI. Il s'agit d'Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, plus connu sous le nom de Mohammed Deif, commandant des Brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas et Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza. Le procureur de la CPI estime qu'ils "portent la responsabilité pénale des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sur le territoire d'Israël et de l'Etat de Palestine [dans la bande de Gaza] à compter du 7 octobre 2023", date de l'attaque du Hamas contre Israël.

Six morts dans des raids israéliens en Syrie. Au moins six combattants de groupes pro-iraniens ont été tués lundi dans des frappes attribuées à Israël sur leurs positions dans le centre de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Selon cette ONG basée au Royaume-Uni, "une frappe israélienne a visé une position du Hezbollah" libanais dans la région du Qoussair, proche de la frontière avec le Liban.