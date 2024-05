Intempéries : la Gironde et la Charente-Maritime placées en vigilance orange "pluie-inondation", des averses importantes attendues dans la nuit

L'alerte prend effet à 19 heures et durera jusqu'à demain. Le prévisionniste alerte sur un "épisode de fortes pluies cette nuit et demain matin sur le nord de la Gironde et le sud de la Charente-Maritime".

La Gironde et la Charente-Maritime sont placées en vigilance orange "pluie-inondation" lundi 20 et mardi 21 mai. L'alerte prend effet ce lundi à 19 heures. "Dans la nuit de lundi à mardi, de fréquentes averses concernent la Gironde et la Charente-Maritime. Ces averses, parfois orageuses, seront durables et persisteront au moins jusqu'à la fin de matinée de mardi", écrit Météo-France dans son dernier bulletin météo.

Le prévisionniste alerte sur un "épisode de fortes pluies cette nuit et demain matin sur le nord de la Gironde et le sud de la Charente-Maritime (...) Durant cet évènement, les cumuls pourront atteindre 50 à 80 mm."

La grande majorité des départements français sont eux placés en vigilance jaune pour des risques d'orages. Selon Météo-France, "des orages forts" pourraient toucher l'Ile-de-France, la Normandie et la région Centre-Val-de-Loire.